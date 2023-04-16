120 yıllık kilim zamana meydan okuyor

Kayseri’de ilk günkü tazeliğiyle alıcısını bekleyen 120 yıllık kilim adeta zamana meydan okuyor.

Talas Belediyesi tarafından ’Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla düzenlenen Antika Pazarı, birçok türden kıymetli ürünü antika meraklılarıyla bir araya getiriyor. Antika tarım aletlerinden, sanatla ilgili ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazarda birbirinden kıymetli ürünler antika meraklıları ve koleksiyonerlerle buluşuyor. Kayseri’de uzun yıllar tarihi eserlerle iç içe olan ve Antika Pazarı’nda standı bulunan İlker Karşılar’ın elinde bulunan 120 yıllık kilim görenleri kendine hayran bırakıyor. 120 yıllık olmasına rağmen ilk günkü tazeliğiyle alıcısını bekleyen kilim, 3 bin dolar karşılığında satışa sunuluyor.

Kilim hakkında bilgiler veren esnaf İlker Karşılar, “Bu kilim Kuruhüyük tarafının bir dokumasıdır. İpleri kök boyadır. Kirmen eğrilen eskiden ninelerimizin eğirdiği iplerden dokunmuştur. Bu kilimin normalde tek kanadı bir kez dokunur. Diğer bir kanadı başka bir tezgahta tekrardan bir kez daha dokunur. Daha sonra ortadan dikişlenir. Ondan dolayı çift kanat denir. Bu kilimin motiflerinden, renklerinden, dokumasından yöresini tahmin edebiliyoruz. Yaşını da ipinin kalitesi ve özelliğinden tahmin edebiliyoruz. Bu tahmini olarak 120 yaşında olan bir kilim. Bunu da dediğim gibi ipin özelliğinden, kirmen olmasından ve de yıpranma durumundan anlıyoruz. Kullanılan ürünlerde yıpranma oluyor. Parçalanmış olanlarına da çok rastlıyoruz. Ancak kök boya olmasından dolayı canlılığını yıllar geçse de kaybetmiyor. Yani 150 sene de geçse doğadan elde edilen boya ile yapıldığı için kesinlikle solmuyor. Tertemiz güzel bir şekilde kalıyor" dedi.

"Fiyatı 3 bin dolar civarında"

Halının günümüz halılarına oranla daha sağlıklı ve göze hitap eden bir ürün olduğunu kaydeden Karşılar; fiyatının ise 3 bin dolar civarında olduğunu Belirtti. Karşılar konuşmasını; "Bunlar çok sağlıklı. Günümüzde kullanılan ürünler sağlıklı değil. Solunduğu zaman solunum yollarıyla ilgili değişik hastalıklar ortaya çıkarabiliyor. Bunlar sağlıklı ve göze hitap eden ürünler. Bu ürünlerde emek en büyük değerdir. Bu ürün emek verilen bir üründür. Bu kilimi bir kadın en az 3 ay emek vererek üretiyor. Bu kilimin fiyatı ise 3 bin dolar civarında. Bu fiyat çevresinde satılıyor. Bu ürünlerin alıcısı bu ürünü bilendir. Eskilerden görüp, emeğin değerini bilen kişiler, biliyorlar ve alıyorlar. Evinde sergiliyorlar. Konaklarına seriyorlar. Yani bir şekilde değerlendiriyor. İlgi bakımından gezen çok, baya da yüksek bir ilgi var. Yaz günlerinde biraz daha fazla oluyor. Sağ olsun Talas Belediyesi çadırlarımızı kuruyor. Yaz günleri daha güzel oluyor” şeklinde sürdürdü.