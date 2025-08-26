13 Aracın tekerlerini kesen 2 çocuk yakalandı

Talas'ta mala zarar verme olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 13 aracın tekerlerini kestiği tespit edilen B.A. (15) ve C.K (16) isimli suça sürüklenen çocuklar, olayda kullanılan bıçak ile birlikte yakalandı. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

13 Aracın tekerlerini kesen 2 çocuk yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen “mala zarar verme”  olayı ile ilgili Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliklerince ortak yürütülen araştırmalar neticesinde 180 saatlik kamera incelemeleri sonucunda; ‘13 aracın tekerlerinin kesilmesi’ olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.A. ve C.K isimli suça sürüklenen çocuklar, olayda kullanılan bıçak ile birlikte yakalandı. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

954. Yıl önce Bugün Anadolu Türklere Yurt Oldu: Malazgirt Zaferi
954. Yıl önce Bugün Anadolu Türklere Yurt Oldu: Malazgirt Zaferi
Talas'ta Zafer Haftası Coşkusu
Talas'ta Zafer Haftası Coşkusu
TSMF, Erciyes Holding'in çoğu şirketleri ve araçları için ihale düzenleyecek
TSMF, Erciyes Holding'in çoğu şirketleri ve araçları için ihale düzenleyecek
13 Aracın tekerlerini kesen 2 çocuk yakalandı
13 Aracın tekerlerini kesen 2 çocuk yakalandı
Eski eşini bıçakla yaralayan şahıs kaçtı
Eski eşini bıçakla yaralayan şahıs kaçtı
Halk yaşam mücadelesi veriyor: Sömürü Çarkları Bankacılık Sektöründen Yana!
Halk yaşam mücadelesi veriyor: Sömürü Çarkları Bankacılık Sektöründen Yana!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!