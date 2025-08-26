13 Aracın tekerlerini kesen 2 çocuk yakalandı
Talas'ta mala zarar verme olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 13 aracın tekerlerini kestiği tespit edilen B.A. (15) ve C.K (16) isimli suça sürüklenen çocuklar, olayda kullanılan bıçak ile birlikte yakalandı. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen “mala zarar verme” olayı ile ilgili Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliklerince ortak yürütülen araştırmalar neticesinde 180 saatlik kamera incelemeleri sonucunda; ‘13 aracın tekerlerinin kesilmesi’ olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.A. ve C.K isimli suça sürüklenen çocuklar, olayda kullanılan bıçak ile birlikte yakalandı. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.