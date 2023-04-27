13 Yaşındaki öğrencinin temiz çevre duyarlılığı

Doğaya ihtiyacımız olduğu bir gerçek fakat doğanın bize pek ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum. Bununla beraber doğanın kendisine ihtiyacı var ve insanoğlu doğayı yok etmeye kararlı. Yüzyıllar önceki insanlar bizler gibi davransalardı şu an yaşayacaklarımız pek hoş karşılanmazdı. Şu anki davranışlarımız yüzünden sadece 10 yıl sonra bu durumda olacağımızı anlayamayan insanoğlu falcılara gidip üç vakte kadar mutlu olacaklarını öğrenip geleceği gördüklerini sanırlar fakat bu konuda oldukça başarısızlar.

Kirlettiler dünyayı kirlendiler kendileri

Pişman oldular ama iş işten geçmişti

Yırtık bir tablo gibi boşuna tuttular kenarlarından

Ruhunu kaybetmiş bir insan gibi faydasız pişmanlıklarla doluydular

1. Bölüm: Su

Şu an ki en önemli sorunlardan bir tanesi ise su kaynaklarının azalması. Özellikle küresel ısınma nedeniyle barajlardaki su miktarı oldukça azalmış durumda. Fakat hala “ben su tasarrufu yapsam ne olacak tüm dünyayı ben mi kurtaracağım?” diyen insanların fazlasıyla var olduğu bir dünyada bu durumun pek de anormal olmadığını düşünüyorum. Dünyada 1,1 milyar insan hala yeterli su kaynaklarına sahip değilken yılda 20 milyar metreküp suyun boşa harcanması kabul edin normal değil. Dünyanın en derin bölgesi olan Mariana çukurunda bile çöplerin bulunduğu bu dünyada maalesef ki hala dişlerini fırçalarken suyu kapatmayı akıl edemeyecek insanlar var.

Dünya susuzluktan çatlamışken

Pişmanlık faydasız olur

Keşkeler anlamsız, ne kadar içmişsek o kadar içmişizdir.

2. Bölüm: Atıklar ve Geri Dönüşüm

Atıklar da kirlilik konusundaki en önemli hususlardan bir tanesi. Bizim atıklarımız yüzünden pasifik okyanusunda bir kıta büyüklüğünde çöp yığını oluşmuş durumda. Bu da su ya da toprak kirliliğine sebep oluyor. Pisliklerini kendi gezegenine sığdıramayan insanoğlu uzayı bile kirletmiş durumda. Bu atıkların pek azıysa geri dönüştürülüyor. Fakat bir metre uzaklıktaki geri dönüşüm poşetine gitmekten aciz olan insanoğlunun olayın ciddiyetini anlaması zor olacak gibi.

Çöp dağları yükseldi göklere

İnsanların suçu büyük pişmanlık faydasız

Doğanın acısı sonsuz göz yaşları denizlere

Dünyanın çöplük olduğu gerçeğiyse kesin, acımasız.

Bu tarz sorunlar yüzünden 10 yıl sonra bile ne olacağını bilmiyorken gelecek nesillerin bizim kadar rahat olacaklarından gereksiz yere fazla eminiz. Belki gelecek nesiller güneşe bizim kadar rahat bakamayacaklar ama gelin biz tüm bu yazıları unutup güneşi seyredelim.

Gök kubbe dehşet verici

Huzur içinde değiliz

Ama yine de varız işte

Bir de güneşi seyredelim

Elif Bektur

