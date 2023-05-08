13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Danişmentgazi mahallesindeki adreste yapılan operasyonda ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık ve basit yaralama’ suçlarından 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y.B. isimli şüpheli yakalandı.