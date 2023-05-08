13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık ve basit yaralama suçundan hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y.B., yakalandı.
- 08.05.2023 18:15
- Güncelleme: 08.05.2023 18:15
- 70
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Danişmentgazi mahallesindeki adreste yapılan operasyonda ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık ve basit yaralama’ suçlarından 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y.B. isimli şüpheli yakalandı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN