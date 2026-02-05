13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi ve çevresinde yapılan yaya devriyesi sırasında yapılan kimlik sorgusunda ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.A. (35) olduğu anlaşılmasının ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.