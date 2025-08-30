135 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 135 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olay ile ilgili M.K. (66) yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

135 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.K. (66) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 135 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Sigara dolumu yaparak satış yaptığı tespit edilen M.K. (66) isimli şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

