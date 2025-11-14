14 Kasım'da diyabet farkındalığı: Beslenme ve hareket öne çıkıyor

14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle uzmanlar bilgilendirmeler yapıyor. Bu kapsamda diyabetten korunmak için şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiği, günde en az 30 dakika yürüyüş yapılması gerektiği, sağlıklı kilo korunması ve sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulanıyor.

DİYABET NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker Hastalığı, kandaki glikoz seviyesinin normalden yüksek olmasıyla ortaya çıkan bir metabolik hastalıktır. Sık görülen belirtiler arasında aşırı susuzluk ve sık idrara çıkma, yorgunluk ve halsizlik, görmede bulanıklık, açlık hissine rağmen kilo kaybı ve yavaş iyileşen yaralar olarak biliniyor.