14 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

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  • 18.05.2023 14:43
  • Güncelleme: 18.05.2023 15:37
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14 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı binanın 5’inci katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi İyilik Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın 5’inci katındaki ikamette yangın çıktı. Çıkan yangında ikamette bulunan 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise yangında ayağından yaralanan 1 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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