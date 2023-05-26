14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14. kattan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

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  • 26.05.2023 00:47
  • Güncelleme: 26.05.2023 07:46
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14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde 14. kattan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi 3060. Sokak üzerinde meydana gelen olayda; Ş.T. (16), 14 katlı binanın son katındaki ikametinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ş.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.T. yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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