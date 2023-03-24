14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçimlerde kaç kişinin oy kullanacağı ise belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 seçmen tercih yapacak. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 Türk vatandaşı oy verebilecek.

OY PUSULASI

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına da 19 Nisan'da başlanacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta kullanılmak üzere, toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak.

Seçimler için 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu oluşturulacak ve bu şablonlar YSK tarafından yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderilecek.