14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 seçmen oy kullanabilecek. Kayseri'de ki seçmen ve kurulacak sandık sayısı daha sonra açıklanacak. 

PAYLAŞ
  • 24.03.2023 15:51
  • Güncelleme: 24.03.2023 15:51
  • 90
14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçimlerde kaç kişinin oy kullanacağı ise belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 seçmen tercih yapacak. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 Türk vatandaşı oy verebilecek.

OY PUSULASI

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına da 19 Nisan'da başlanacağı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta kullanılmak üzere, toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak.

Seçimler için 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu oluşturulacak ve bu şablonlar YSK tarafından yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi Belediyesi camileri gül suyuyla temizledi

Melikgazi Belediyesi camileri gül suyuyla temizledi

'Her Alanda Adalet Talebimizdir'

'Her Alanda Adalet Talebimizdir'

Oruç tutarken su tüketimine dikkat

Oruç tutarken su tüketimine dikkat

Kayserili Gurbetçi Aileden Örnek Davranış

Kayserili Gurbetçi Aileden Örnek Davranış

'Biz pişirelim, siz ulaştırın' Yüz Güldürüyor

'Biz pişirelim, siz ulaştırın' Yüz Güldürüyor

Büyükşehir kütüphaneleri ilk 3 ayda 700 bin ziyaretçi ağırladı

Büyükşehir kütüphaneleri ilk 3 ayda 700 bin ziyaretçi ağırladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

6
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına Katıldı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına Katıldı

Ramazan'da Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

Ramazan’da Seyyid Burhaneddin Türbesi’nde ziyaretçi yoğunluğu

DAHA FAZLA
Cemiyet yönetiminden Çetinsaya'ya kınama

Cemiyet yönetiminden Çetinsaya'ya kınama

Kocasinan Belediyesi'nden cemaate tatlı ikramı

Kocasinan Belediyesi’nden cemaate tatlı ikramı

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

İmam nikahlı eşinin altın ve parasını yağmadan yargılanan şahısa 8 yıl 5 ay hapis

İmam nikahlı eşinin altın ve parasını yağmadan yargılanan şahısa 8 yıl 5 ay hapis

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ve Hacılar'da vatandaşla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ve Hacılar'da vatandaşla buluştu