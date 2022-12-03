14 saatte hazırlanıyor, şifa dağıtıyor

Kayseri'de 15 yıldır kelle-paça ustalığı yapan Nihat Yıldırım, kelle-paçanın 13-14 saatte hazırlanan zahmetli bir yemek olduğunu belirterek, 'Kelle-paça hastalıklara karşı doğal antibiyotiktir' dedi.

PAYLAŞ
  • 03.12.2022 10:49
  • Güncelleme: 03.12.2022 10:57
14 saatte hazırlanıyor, şifa dağıtıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 15 yıldır kelle-paça ustalığı yapan Nihat Yıldırım, kelle-paçanın 13-14 saatte hazırlanan zahmetli bir yemek olduğunu belirterek, “Kelle-paça hastalıklara karşı doğal antibiyotiktir” dedi.

Kelle-paçanın servise hazır hale gelene kadar 14 saatlik zahmetli bir süreçten geçtiğini söyleyerek, “Önce kelleye gelecek olursak, kelle 13-14 saatte pişen zahmetli bir yemektir. Akşam saat 4-5 gibi közde fırına girer, ekmek fırını dediğimiz fırında pişer. Zahmetli bir aşaması vardır. Sabah saat 5 gibi geliriz, doğal suyunu alırız ve servise hazır hale getiririz. Paçaya gelecek olursak da paça da aynı kelleden çıkarıp bozduğumuz ve hafif dondurduktan sonra çıkarıp doğrayarak servise sunduğumuz bir şifa kaynağıdır. Kışın vazgeçilmezi doğal antibiyotiktir. Talep noktasında da yazın işler biraz düşük olur ama kışın antibiyotiği olduğu için talep artıyor. Bunlar ilik dediğimiz kemik suyundan yaptığımız şifalardır. Kışın hastalıklara bire birdir. Hastalıklara nezleye, gribe şifadır. Müşterilerimizin sabahları burada vazgeçilmesidir doğal antibiyotik kelle-paça” dedi.

Yıldırım, vatandaşların kelle-paçayı evlerine kilolarla alıp götürdüğünü söyleyerek, “Geçtiğimiz 2 yıllık sıkıntılı süreçten sonra taleplerde artma oldu. İnsanlar bu dönemde bayağı bir sıkıntı çekti. Dediğimiz gibi kelle-paça doğal antibiyotik yani şifa. Sabahları olsun öğlenleri olsun tercih ediliyor. Buradan kavanozlara koyarak kilo kilo eve götürenler oluyor. Bazı vatandaşlarımızda “Kelle-paça yenir mi?” diye bir düşünce var ama ben kesinlikle doğal bir şifa olarak tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Engellilerimizin bütün zorlukları aşarak elde ettikleri bu başarılar, kuşkusuz her türlü takdire şayandır'

Vali Çiçek: 'Engellilerimizin bütün zorlukları aşarak elde ettikleri bu başarılar, kuşkusuz her türlü takdire şayandır'

Kayserispor'un Antalya kampı başladı

Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Onur Bulut'un menajerinde transfer açıklaması

Onur Bulut’un menajerinde transfer açıklaması

Kentsel dönüşümle şehirler yenileniyor

Kentsel dönüşümle şehirler yenileniyor

Zübeyde Hanım Anaokulu, kermes düzenledi

Zübeyde Hanım Anaokulu, kermes düzenledi

Maaşlarını alamayan fabrika işçilerinden suç duyurusu

Maaşlarını alamayan fabrika işçilerinden suç duyurusu

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma ekipleri çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi

Jandarma ekipleri çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi

Kadın kooperatifine öğretmenlerden anlamlı destek

Kadın kooperatifine öğretmenlerden anlamlı destek

DAHA FAZLA
14 saatte hazırlanıyor, şifa dağıtıyor

14 saatte hazırlanıyor, şifa dağıtıyor

Talas, 'maharetli ellerle' kışa merhaba diyor

Talas, 'maharetli ellerle' kışa merhaba diyor

Büyükşehir'den 16 ilçede 714 muhtara eğitim

Büyükşehir'den 16 ilçede 714 muhtara eğitim

Teknofest yarışmasına katılan gruplara 1.5 Milyon lira destek

Teknofest yarışmasına katılan gruplara 1.5 Milyon lira destek

Jandarmadan Ruhsatsız Silah Operasyonu

Jandarmadan Ruhsatsız Silah Operasyonu