'14 Şubat' Deprem Bölgesine Yardım Kampanyası Tuttu

’Yüzyılın felaketi’ olan büyük deprem için bir bilinç oluşturmak amacıyla Silifke Taşucu’nda başlatılan ’14 Şubat Kampanyası’ tuttu. Özkan Atay, Rıfat Yörük ve Zeynep Yörük tarafından başlatılan bu hayır kampanyasıyla, 14 Şubat Sevgililer Günü için ayrılan hediye paralarının depremzedelere kanalize edilmesi amaçlandı.

’Gelin bu yıl 14 Şubat’ta birbirimize hediye almak yerine depremzede kardeşlerimize yardım edelim. Sevgimizi çoğaltalım’ temasıyla 9 Şubat Perşembe günü Taşucu’nda başlatılan kampanyanın görselini on binlerce kişi paylaştı. Bu organizasyondan esinlenen, merkezi Bursa’da olan ve bünyesinde 90 dernek, 15 federasyon ve iki konfederasyon barındıran Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği de benzeri bir afiş hazırlatarak kampanyaya destek verdi. ’Sevgimizi çoğaltalım’ başlıklı çalışma hakkında bilgi veren Gazeteci Yazar Rıfat Yörük; "İlk paylaştığımızda birçok kişi bunu yardım kampanyası gibi algılayarak IBAN sordu. Böyle bir amacımız ve hedefimiz olmadığını, sadece afişin paylaşılarak bir bilinç oluşturulmasını arzu ettiğimizi söyleyince çok şaşırdılar. Bu görselimiz anonim bir şekilde sosyal medyada hızla yayılırken, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nin de destek vermesi bizi çok sevindirdi. Son olarak AFAD’ın da 14 Şubat için ‘Benim Sevgilim Vatanım’ temalı benzer bir çalışma başlatması kampanyamızın amacına ulaştığını gösterdi. Bu vesileyle ilk günden itibaren görselimizi çeşitli sosyal platformlarda paylaşarak bize destek veren tanıdık/tanımadık herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.