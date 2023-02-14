14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

Kayseri'de çiçekçilik işi ile uğraşan bir esnaf, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde elde ettiği geliri depremzede ailelere bağışladı.

PAYLAŞ
  • 14.02.2023 14:50
  • Güncelleme: 14.02.2023 17:23
  • 73
14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de çiçekçilik işi ile uğraşan bir esnaf, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde elde ettiği geliri depremzede ailelere bağışladı.

Kayseri’de çiçekçilik işi ile uğraşan Berat Beytullah Coşkun, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde elde ettiği geliri Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 depremden etkilenen depremzede vatandaşlara bağışladı. En çok iş yaptıkları günün 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu ve bu nedenle 14 Şubat’ta elde ettikleri geliri depremzedelere bağışlayacaklarını söyleyen Çiçekçi Berat Beytullah Coşkun, “Bugün 14 Şubat bizim en yoğun günümüz. Ülkemiz için çok ağır bir deprem geçirdik. Öncelikle yaralılarımıza geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Ülkemizin cümleten başı sağ olsun. Bizim çiçekçi olarak en yoğun olduğumuz gün 14 Şubat Sevgililer Günü’dür. Bizde 14 Şubat’ta gelirlerimizi depremzede ailelere bağışlamak istiyoruz. Kampanyamızdan çerçevesinde bugün gelen bütün gelirlerimizi depremzede ailelere bağışlıyoruz. Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Depremde Gördüklerim

Depremde Gördüklerim

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

DAHA FAZLA
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Depremde Eski sanayi de sallandı

Depremde Eski sanayi de sallandı

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'