14 Ülkeden 54 Yazar ve Şair Türkçe Sokağı'nda Buluştu

Talas Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması', Türk dünyasından 14 ülkeden gelen 54 yazar ve şairi Türkçe'nin kalbi Talas'ta bir araya getirdi.

TÜRKÇE’NİN İZİNDEN, EDEBİYATIN KALBİNE

Program kapsamında katılımcılar, Kiçiköy Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Kültür Sokağı’nda geçtiğimiz aylarda Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkçe Sokağı’nı gezdi.

Her köşesinde dilimizin zarafetini, kültürümüzün derinliğini ve ortak değerlerimizi yansıtan bu özel sokak, konuklardan büyük ilgi gördü.

KÜLTÜREL MİRASA DOKUNAN ANLAMLI GEZİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde gerçekleşen gezide, konuk yazar ve şairler Türkçe Sokağı’nın tabelalarını, duvar yazılarını ve sanatsal dokunuşlarını inceleyerek büyük beğeniyle karşıladı.

Başkan Yalçın, burada yaptığı değerlendirmede Türkçe’nin birleştirici gücüne dikkat çekti:

“Türk Dünyası’nın birbirinden değerli yazar ve şairleriyle birlikte Türkçe Sokağımızı adımladık. Her köşesinde dilimizin zarafetini, kültürümüzün derinliğini ve ortak değerlerimizi hissettik. Türkçe bizim ortak sesimiz, gönül köprümüzdür.”

