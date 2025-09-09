14. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni'nde Kayseri'ye iki ödül birden

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından 14 yıldır geleneksel olarak düzenlenen bu yılki şiir şöleni, 5 Eylül Cuma günü başladı. Sabah ve öğleden sonraki oturumların ardından, cumartesi akşamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin mezarını ziyaret eden katılımcılar, müze içinde şairlerin okuduğu şiirlerle duygusal anlar yaşadı. Etkinliğin finali ise gül bahçesinde gerçekleştirildi ve birçok önemli isim davetli olarak katıldı.

Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuklara hoş geldin mesajları vererek etkinliğin önemine vurgu yaptılar. Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıca, merhum D Mehmet Doğan’ın Türk edebiyatına yaptığı katkıları hatırlatarak anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Halil Ürün, önceki dönem Konya milletvekili Ahmet Sorgun, Kayseri Yazarlar Birliği Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu gibi birçok önemli isim katıldı. Şairlerin eserlerini sunmadan önce gerçekleştirilen müzik dinletisi ise geceye ayrı bir renk kattı.

Tataristan, Kırgızistan, Doğu Türkistan, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerden gelen şairler, Türkiye'den katılan meslektaşlarıyla birlikte şiirlerini okuyarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Saat 24.00’e kadar süren etkinlikte, tüm şairlere ve organizasyonda emeği geçenlere plaket ve katılım belgeleri takdim edildi.

Etkinliğin sonunda Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu ve Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, plaketlerini Musa Kazım Arıca’nın elinden aldılar. İki gün süren bu başarılı organizasyon, Ahmet Köseoğlu'nun teşekkür konuşması ile son buldu.