14 yaşındaki demir bileğin hedefi dünya şampiyonluğu

Bilek güreşinde birçok dereceler elde eden 14 yaşındaki İkbal Keser, elde ettiği birçok derecenin ardından gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

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  • 25.06.2023 10:49
  • Güncelleme: 25.06.2023 10:49
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14 yaşındaki demir bileğin hedefi dünya şampiyonluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bilek güreşinde birçok dereceler elde eden 14 yaşındaki İkbal Keser, elde ettiği birçok derecenin ardından gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Gürçayır kasabasında yaşayan ortaokul öğrencisi İkbal Keser, bilek güreşinde elde ettiği başarılarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Kayseri’de düzenlenen Okul Sporları Federasyonu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Yıldızlar kategorisi 45 kilo sol kol kızlarda rakiplerini eleyen Keser, birinci olmuştu. İlçesine büyük gurur yaşatan Keser, haftanın 6 günü zorlu antrenmanlar yapıyor. Antrenmanlarına devam eden Keser, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

İkbal Keser: "Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na gitmek istiyorum"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İkbal Keser, 9 madalyası olduğunu ifade ederek, "45 kilo sol kol kızlarda Türkiye Şampiyonası’nda dereceliğim var. Gürçayır Ortaokulu’nda okuyorum. Başta ailem olmak üzere öğretmenim ve müdürüme teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelmem onlar sayesinde oldu. Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na gitmek istiyorum. Bu zamana kadar 9 tane madalyam var, derecelerim var" dedi.

Mustafa Soytürk: "Zorlu bir süreç oldu"

Baba Fatih Keser, kızı ile gurur duyduğunu belirterek çok mutlu olduğunu ifade etti. Gürçayır Ortaokulu Okul Müdürü Mustafa Soytürk ise birinciliğe giden yolun zorlu bir süreç olduğunu söyleyerek, "2022-2023 eğitim öğretim yılında Okul Sporları Federasyonu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda öğrencimiz İkbal Keser, 45 kiloda sol kol Türkiye birincisi oldu. Öğrencimiz sportif çalışmalarına okulumuzda hazırlanırken aynı zamanda ilçe kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, belediye başkanımız ve beden eğitimiz öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Bu süreç zorlu bir süreç oldu. Küçük bir kasabadan Türkiye birinciliğine uzanan yolda emekleri için önce öğrencimize destekleri için mesai arkadaşım Bilal Köçen’e teşekkür ederim" diye konuştu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Biray Köçen de öğrencisi ile gurur duyduğunu ifade etti.

İHA

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