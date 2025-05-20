  • Haberler
  • Asayiş
  • 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında 'parada sahtecilik', 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından toplam 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “parada sahtecilik”, “dolandırıcılık” ve “hırsızlık” suçlarından toplam 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (22) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yolu kapatıp drift atan sürücüye 73 bin lira ceza
Yolu kapatıp drift atan sürücüye 73 bin lira ceza
Kayseri'de son 1 haftada 357 kişi yakalandı
Kayseri'de son 1 haftada 357 kişi yakalandı
Doç. Dr. Can Deveci TYB Enderun Mektebi'nde Konuştu
Doç. Dr. Can Deveci TYB Enderun Mektebi'nde Konuştu
TEM'den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı
TEM’den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı
Narkotik polisi, 1 haftada 35 kişiyi yakaladı: 16 kişi tutuklandı
Narkotik polisi, 1 haftada 35 kişiyi yakaladı: 16 kişi tutuklandı
Vali Çiçek'ten 3'üncü yıl mesajı: 'Kayseri bizi bağrına bastı'
Vali Çiçek’ten 3’üncü yıl mesajı: “Kayseri bizi bağrına bastı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!