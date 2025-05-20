14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında 'parada sahtecilik', 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından toplam 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “parada sahtecilik”, “dolandırıcılık” ve “hırsızlık” suçlarından toplam 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (22) yakalanarak cezaevine teslim edildi.