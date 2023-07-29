1408 Cami ve 451 Kur'an Kursu'nun elektrik ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerji Santrali açıldı

 Kayseri'de 1408 Cami ve 451 Kur'an Kursu'nun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) açılış töreni gerçekleştirildi. 

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  • 29.07.2023 11:01
  • Güncelleme: 29.07.2023 11:01
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1408 Cami ve 451 Kur'an Kursu'nun elektrik ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerji Santrali açıldı

Hayırsever iş insanı Ahmet Seferoğlu tarafından İncesu ilçesine, Kayseri İl Müftülüğü adına kurulan Güneş Enerji Santrali’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Gökmen Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kayseri Milletvekilleri, Şaban Çopuroğlu, Muhat Cahit Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Önceki Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı. 

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Ne güzel bir merasimdeyiz. Rabbimiz yarattığı bütün varlıkları insanın istifadesine sunduğunu bize öğretiyor Kur’an-ı Kerim’de. Daha önceden gelip temelini attığımız Güneş Enerji Santrali’nin açılışında da bulunduk. Hayırseverimiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Vali Gökmen Çiçek de, “Kayseri gerçekten hayırseverlikte farklı bir şehir, inşallah burada yaptığımız GES yatırımıyla beraber, Türkiye’de inşallah dalga dalga yayılacak ve mabetlerimiz faydalanacak. Hayırseverimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum” diye konuştu

Konuşmaların ardından, hayırsever iş insanı Ahmet Seferoğlu tarafından yaptırılan ve il sınırları içerisinde bulunan 1408 cami, 451 Kur’an Kursu, Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, İl Müftülüğü ve 16 İlçe müftülüğü hizmet binalarının aydınlatma ve ısıtma  ile ilgili elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Güneş Enerji Santrali’nin (GES) açılışı gerçekleştirildi.

1ha

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