146 yıllık konak restorasyonun ardından koruma altına alınacak

Sivas’ta 1877 yılında inşa edilen Kangal Ağa Konağı, restore edilip valilik tarafından koruma altına alınacak.

1877 yılında Kangal Ağası Abdurrahman Paşa tarafından Mısır’dan, Arabistan’dan ve çeşitli ülkelerden gelen misafirleri ağırlamak maksadıyla yaptırılan tescilli konak restorasyona alınıyor. 146 yıllık bir geçmişe sahip olan ve içerisindeki süslemelerle kendine hayran bırakan tarihi konak, Sivas Valiliği tarafından koruma altına alınacak.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, tarihi eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kangal Ağası Konağı’nda incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca’dan tarihi konak hakkında bilgi de aldı.