  • 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.

MEB tarafından istihdam edilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı. MEB'ten yapılan açıklamada; “Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasını müteakiben sözlü sınav süreci başlamıştır. Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinde başlamış ve 20 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştır. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanı milli sporculara ayrılmış olup 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. Bu adaylardan 30 bin 850’si sözlü sınavlara katılım sağlamış, katılım oranı yüzde 88,44 olmuştur. Sözlü sınavlarda adaylar ve görevlilerin isimleri gizli tutulmuş, süreç kamera ile kayıt altına alınmış, sorular elektronik kura ile adaylar tarafından belirlenmiş, detaylı puanlama anahtarları ile değerlendirme yapılmıştır” ifadelerinde bulunuldu.

Haber Merkezi

