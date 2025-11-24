15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 24 Kasım Pazartesi (bugün) gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin öğretmen atamasının 24 Kasım’da (bugün) gerçekleştirileceğini belirtmişti. Bu kapsamda halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken, yapılacak atamayla 15 bin öğretmen daha eğitim kadrosuna katılacak.
EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE AYRILDI
Atamada en fazla sınıf öğretmenliği 4 bin 378, özel eğitim öğretmenliği 3 bin 87, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bin 802, okul öncesi öğretmenliği bin 321 ve İngilizce öğretmenliği 757 şeklinde kontenjan ayrıldı.