15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin öğretmen atamasının 24 Kasım’da (bugün) gerçekleştirileceğini belirtmişti. Bu kapsamda halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken, yapılacak atamayla 15 bin öğretmen daha eğitim kadrosuna katılacak.



EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE AYRILDI

Atamada en fazla sınıf öğretmenliği 4 bin 378, özel eğitim öğretmenliği 3 bin 87, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bin 802, okul öncesi öğretmenliği bin 321 ve İngilizce öğretmenliği 757 şeklinde kontenjan ayrıldı.