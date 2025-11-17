15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih süreci başladı

MEB tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih süreci bugün başladı. Başvurular 21 Kasım saat 16:00’de sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, elektronik ortamda en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Atamalar 24 Kasım’da yapılacak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması tamamlanan öğretmenler, 19 Ocak 2026’da görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı açıklamada, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah” dedi.