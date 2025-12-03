15 Şehirde bilişim yoluyla dolandırıcılıktan aranan şahıs Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 aranma kaydı ile aranan ve toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hacılar doumlu M.S.(29), yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “Dolandırıcılık” ve “Bilişim Yoluyla Hırsızlık” suçlarından Kayseri, Ankara, Bursa, Adıyaman, Elazığ, Antalya, Mersin, Batman, Erzincan, Sakarya, Sivas, Eskişehir, İzmir, Zonguldak ve Kahramanmaraş adli makamlarınca 20 aranma kaydı ile aranan ve toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.(29) isimli şahıs, saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.