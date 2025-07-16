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  • 15 Temmuz'da Kayseri'de tüm camilerde aynı anda selalar okundu

15 Temmuz'da Kayseri'de tüm camilerde aynı anda selalar okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla saatler 00.13'ü gösterdiğinde Kayseri'deki tüm camilerden aynı anda sela okundu.

15 Temmuz'da Kayseri'de tüm camilerde aynı anda selalar okundu

ETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin 9’uncu yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla Kayseri genelindeki camilerde aynı anda saatler 00.13’ü gösterdiğinde sela okundu. Bu gece Kayseri’deki cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Haber Merkezi

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