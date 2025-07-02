15 Temmuz'da Millet Koşacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenecek anlamlı koşu etkinliğiyle vatandaşları bir araya getiriyor.

15 Temmuz'da Millet Koşacak

Kayseri’nin spor alanındaki başarılarını artıran ve halkı spora teşvik eden Spor A.Ş., önemli  ve özel günlerde düzenlediği etkinliklerle toplumsal dayanışmaya ve milli bilince katkı sağlamayı sürdürüyor.

Spor A.Ş., 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anlam ve önemiyle yaşatmak üzere özel bir etkinlik düzenliyor. Altın Bayrak ödüllü Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 2025 yılında da dur durak bilmeyen spor organizasyonlarıyla tüm Kayserilileri bir araya getirmeye devam ediyor.

15 Temmuz’un yıldönümünde, milletin yazdığı demokrasi destanını unutmamak, birliği ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenecek “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Koşusu” 15 Temmuz Salı günü saat 10.00’da Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Anfisi’nde gerçekleştirilecek.

5 kilometrelik parkurda düzenlenecek koşuya katılan tüm sporcular, adımlarını demokrasi, özgürlük ve vatan sevgisi için atacak. 

Spor A.Ş., etkinlikte şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle anarak, toplumun tüm kesimlerini bu anlamlı koşuya davet etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi
Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 681 Yeni Mezun
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 681 Yeni Mezun
Yahyalı'da TÜGVA Yaz Okulu Coşkuyla Başladı!
Yahyalı’da TÜGVA Yaz Okulu Coşkuyla Başladı!
Tarih Öncesi Kaya Resimleri Kayseri'de Keşfedildi
Tarih Öncesi Kaya Resimleri Kayseri'de Keşfedildi
1 milyon yavru sazan suya bırakıldı
1 milyon yavru sazan suya bırakıldı
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!