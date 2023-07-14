15 Temmuz Direnişi'nin Yıldönümü Kutlu Olsun
15 Temmuz 2016 Cuma Gecesi, ABD beslemesi terörist başının piyonluğunda teşebbüs edilen, Fetö Görünümlü, CIA/Gladio ürünü darbe kalkışmasına karşı, Halkımızın ortaya koyduğu sağ duyulu darbe karşıtı şanlı direnişin yıldönümü kutlu olsun.
- 14.07.2023 16:05
- Güncelleme: 14.07.2023 16:06
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
15 Temmuz 2016 Cuma Gecesi, ABD beslemesi terörist başının piyonluğunda teşebbüs edilen, Fetö Görünümlü, CIA/Gladio ürünü darbe kalkışmasına karşı, Halkımızın ortaya koyduğu sağ duyulu darbe karşıtı şanlı direnişin yıldönümü kutlu olsun.
Haber Merkezi
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