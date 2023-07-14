15 Temmuz Direnişi'nin Yıldönümü Kutlu Olsun

15 Temmuz 2016 Cuma Gecesi, ABD beslemesi terörist başının piyonluğunda teşebbüs edilen, Fetö Görünümlü, CIA/Gladio ürünü  darbe kalkışmasına karşı, Halkımızın ortaya koyduğu sağ duyulu  darbe karşıtı şanlı direnişin yıldönümü kutlu olsun.

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  • 14.07.2023 16:05
  • Güncelleme: 14.07.2023 16:06
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15 Temmuz Direnişi'nin Yıldönümü Kutlu Olsun
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

15 Temmuz 2016 Cuma Gecesi, ABD beslemesi terörist başının piyonluğunda teşebbüs edilen, Fetö Görünümlü, CIA/Gladio ürünü  darbe kalkışmasına karşı, Halkımızın ortaya koyduğu sağ duyulu  darbe karşıtı şanlı direnişin yıldönümü kutlu olsun.
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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