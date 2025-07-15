15 Temmuz Koşusuna Yoğun Katılım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Spor A.Ş. tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Koşusu", 15 Temmuz’un anlam ve önemine yakışır bir şekilde gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Anfisi’nden başlayan ve kampüs içerisinde belirlenen 5 kilometrelik parkurda yapılan etkinliğe yoğun katılım oldu. Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anmak; demokrasiye olan bağlılığı güçlü bir şekilde vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar adımlarını özgürlük, vatan sevgisi ve toplumsal dayanışma için attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spora ve sporcuya verdiği önem, bu anlamlı organizasyonla bir kez daha ortaya kondu. Başkan Büyükkılıç’ın vizyonuyla sporun birleştirici gücü, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen bu etkinlik, katılımcılardan büyük takdir topladı.

15 Temmuz’un yıldönümünde düzenlenen bu özel koşu, katılımcılara hem duygusal hem de fiziksel anlamda unutulmaz bir deneyim yaşattı.