15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Tomarza'da Etkinliklerle Kutlandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminin 7. yılında ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Tomarza’da da coşkuyla kutlandı.

Etkinliklere; İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Amirliği, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Tomarzalı katıldı. Tomarza Belediyesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz konulu sergi vatandaşlar tarafından gezildi. Daha sonra 15 Temmuz şehitleri için İlçe Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu. İlçe mezarlığındaki; şehit kabristanları ziyaret edilerek dualar edildi. İlçe protokolü tarafından şehit aileleri ziyaret edildi. Akşam namazından sonra başlayan 15 Temmuz Destanı Programı; İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an tilavetiyle devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir araya gelen Tomarzalılara Kaymakam Metin Eyyüpkoca 15 Temmuz konulu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program; ilçedeki öğrencilerin okudukları şiirlerle devam etti. Hain terör örgütünün darbe gecesini anlatan slayt gösterisi sunuldu. Saatler 00:13 gösterdiğinde ise Merkez Camii’nden okunan selanın ardından program son buldu.