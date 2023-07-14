15 Temmuz şehidi mezarı başına anıldı

Ankara'daki Polis Özel Harekat Merkezi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, mezarı başında anıldı.

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  • 14.07.2023 12:49
  • Güncelleme: 14.07.2023 13:38
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15 Temmuz şehidi mezarı başına anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ankara’daki Polis Özel Harekat Merkezi’nde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, mezarı başında anıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile beraber 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailesini Yeşilhisar ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle sohbet eden Çiçek ve Büyükkılıç, daha sonra şehit Doğanay’ın mezarını ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından mezara karanfil bırakan Çiçek, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Milletimiz 15 Temmuz’da şanlı bir direniş ortaya koymuşlardı"

Vali Çiçek, "15 Temmuz’da ülkemiz alçak bir darbe girişimine maruz kalmıştı. O zaman milletimiz şanlı bir direniş ortaya koymuşlardı ve milletimizin bağımsızlığına vurulmak istenen kötü yol o gün vatandaşımızın set çekmesiyle beraber o alçakların emellerine ulaşmasında engel olmuştu. O gün çok büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklar olmuştu. Yüne o gün özellikle Özel Harekatta kahramanlarımız darbecilere karşı mücadele etmek için hazırlandıkları esnada çok büyük bir alçaklıkla şehit edilmişlerdi. Onlardan ikisi Kayseri gibi bir milletine aşık şehrin evlatlarıydı. Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit’di. Şimdi o kahramanlarımızı yetiştiren aileye minnetlerimizi ifade etmek, teşekkür etmek ve Allah sizden razı olsun demek için ziyaret ettik. Kübra ile Cennet çok iyi arkadaşlardı. Beraber okumuşlardı, şehadetleri de beraber oldu. Bu millet için bu memleket için bizler için oldu. Allah onlardan razı olsun. Bu memlekette çok Kübralar, çok Cennetler çıkacak ve Kübraların yolundan gidip bu milletin bağımsızlığına gem vurmak istendiğinde onlar da her alanda direnişe geçecekler. Bu şehir böyle bir şehir, vatan ve memleket uğruna şehitler vermek için gençlerini yetiştirir. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için Hikmet ablamızın ellerinden öpüyorum. Allah cennetinde kavuşturacak. Biz onların ölü olmadıklarına ve bizi beklediklerine inanıyoruz ve iman ediyoruz. Allah bir daha memleketimize böyle alçaklık yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da hazır bulundu.

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İHA

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