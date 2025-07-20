15 Temmuz Taekwondo şampiyonası düzenlendi

Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Taekwondo şampiyonası düzenlendi.

15 Temmuz Taekwondo şampiyonası düzenlendi

Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Taekwondo şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada; Develi Jandarma Erva Spor Kulübü, Gençler ve Büyükler kategorisinde toplam 8 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kulüp sporcuları şampiyonada; 5 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük elde etti.

Altın madalya kazanan sporcular şöyle: Ali Ramazan Şimşek, Tuğba Ordankaya, Hasan Özkan, Nursena Erciyes ve İrem Çiçek.

Gümüş madalya: Nida Münevver Tekir

Bronz madalyalar: Esma Çiçek ve Beyza Aydınlıoğlu

Haber Merkezi

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