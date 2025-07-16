15 Temmuz 'Zaferin Adı Türkiye' yürüyüşü gerçekleştirildi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında '15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye' Yürüyüşü gerçekleştirildi. Kartal Şehitliği'nde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında ‘15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye’ yürüyüşü gerçekleştirildi. Kartal Şehitliği’nde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu ve ardından hain darbe girişiminin 9'uncu yıldönümüne özel program yapıldı. Yürüyüşe TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, rektörler, öğretim üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.