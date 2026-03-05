'15 yaş altı çocuklara sosyal ağ erişim engelinin düzenlemesi' hakkında kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Sunulan kanun teklifinin maddeleri ise şu şekilde: “Kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya uzatılması. Özel sektör çalışanlarının babalık izninin kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkartılması. Koruyucu ailelere yönelik olarak 10 gün izin hakkı tanınması. Çocukların yoğun bulunduğu alanlarda (kreş, anaokulu, servis, vs...) çocuğa karşı suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalışmasının önüne geçilmesi. Devlet korumasında yetişen gençlerin atanma koşullarının değiştirilmesi.

Sosyal hizmet kuruluşlarında güvenlik ve denetimin artırılması, tasfiye süreçlerinin düzenlenmesi. Sosyal ağ sağlayıcıların, 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmalarını engelleyecek bir düzenlemenin yapılması, bu kuralın uygulanması için platformlara gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün getirilmesi. Sosyal ağ sağlayıcıların, 15 yaş üstü çocuklara yaşlarına uygun içerikler sunmaya yönelik tedbirler almakla yükümlü olması. Ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımını kontrol edebilmesi için ebeveyn denetim araçlarının sunulması. Darülaceze'nin hizmetlerinin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması.”