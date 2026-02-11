  • Haberler
  • Gündem
  • 15 yaşındaki kayıp çocuk kamera incelemeleri ile bulundu

15 yaşındaki kayıp çocuk kamera incelemeleri ile bulundu

Kayseri'de polis ekiplerince kayıp olarak aranan B.B. (15), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve ısrarlı saha takibi neticesinde Sanayi Mahallesi 6010. Sokak üzerinde bulundu.

15 yaşındaki kayıp çocuk kamera incelemeleri ile bulundu

Talas’ta ikametinden ayrılan ve ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu 15 yaşındaki B.B.’nin bulunmasına yönelik; Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince başlatılan geniş çaplı çalışmalarda; KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve ısrarlı saha takibi neticesinde; Kayıp çocuk Sanayi Mahallesi 6010. Sokak üzerinde bulundu. Kayıp olduğu süre zarfında kendisine herhangi bir zarar gelmediği tespit edilerek ailesine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kış Çalışmalarında Ağaç Güvenliği Seferberliği
Kış Çalışmalarında Ağaç Güvenliği Seferberliği
Avusturya Büyükelçisi Juen, Kayseri'de Ağırlandı
Avusturya Büyükelçisi Juen, Kayseri'de Ağırlandı
Kocasinan Belediyesi'nden Çevre Dostu Yarışmalar
Kocasinan Belediyesi'nden Çevre Dostu Yarışmalar
Wattpad Karanlığı: 'Kitap Görünümlü Zehirler' Tehlikesi
Wattpad Karanlığı: ‘Kitap Görünümlü Zehirler’ Tehlikesi
Melikgazi'den Gazze'ye 24 TIR yardım gönderildi
Melikgazi’den Gazze’ye 24 TIR yardım gönderildi
Türkiye'de siyasi partilerin üye sayısı açıklandı
Türkiye’de siyasi partilerin üye sayısı açıklandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!