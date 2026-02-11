15 yaşındaki kayıp çocuk kamera incelemeleri ile bulundu
Kayseri'de polis ekiplerince kayıp olarak aranan B.B. (15), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve ısrarlı saha takibi neticesinde Sanayi Mahallesi 6010. Sokak üzerinde bulundu.
Talas’ta ikametinden ayrılan ve ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu 15 yaşındaki B.B.’nin bulunmasına yönelik; Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince başlatılan geniş çaplı çalışmalarda; KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve ısrarlı saha takibi neticesinde; Kayıp çocuk Sanayi Mahallesi 6010. Sokak üzerinde bulundu. Kayıp olduğu süre zarfında kendisine herhangi bir zarar gelmediği tespit edilerek ailesine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirildi.