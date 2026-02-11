15 yaşındaki kayıp çocuk kamera incelemeleri ile bulundu

Talas’ta ikametinden ayrılan ve ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu 15 yaşındaki B.B.’nin bulunmasına yönelik; Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince başlatılan geniş çaplı çalışmalarda; KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve ısrarlı saha takibi neticesinde; Kayıp çocuk Sanayi Mahallesi 6010. Sokak üzerinde bulundu. Kayıp olduğu süre zarfında kendisine herhangi bir zarar gelmediği tespit edilerek ailesine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirildi.