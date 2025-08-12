15 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Ruhsatsız Ateşli Silah, Mermi Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' suçlarından toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. (26) yakalandı.

15 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese düzenlenen operasyon neticesinde; Hakkında “Kasten Yaralama” ve “Ruhsatsız Ateşli Silah, Mermi Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçlarından  toplam 15 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. (26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

