15 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'Hırsızlık' ve 'İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından toplam 15 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" ve "İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından 15 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G.Y (37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

