15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi İlçe Jandarma komutanlığı ve JASAT ekipleri ile birlikte aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının Kararı ile hakkında  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O yakalandı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında üzerinden;

16 gram Metamfetamin, 4 gram Kannobinoid maddesi, 7 gram Bonzai maddesi, 1 adet sigaraya sarılı Kannobinoid maddesi ele geçirildi.

