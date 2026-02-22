15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi İlçe Jandarma komutanlığı ve JASAT ekipleri ile birlikte aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının Kararı ile hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O yakalandı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında üzerinden;
16 gram Metamfetamin, 4 gram Kannobinoid maddesi, 7 gram Bonzai maddesi, 1 adet sigaraya sarılı Kannobinoid maddesi ele geçirildi.