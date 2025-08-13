  • Haberler
  • Gündem
  • 150'den fazla konutlu projelere gündüz bakımevi zorunluluğu geldi

150'den fazla konutlu projelere gündüz bakımevi zorunluluğu geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yönetmelik değişikliğiyle, 150'den fazla konut bulunan projelerde çocuk gündüz bakımevlerinin açılması zorunlu hale getirildi.

150'den fazla konutlu projelere gündüz bakımevi zorunluluğu geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle 150'den fazla konut bulunan projelerde çocuk gündüz bakımevlerinin açılması zorunlu hale getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş  konuyla ilgili, “Planlı İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 150'den fazla konut bulunan projelerde, 0-66 aylık çocuklarımızın eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Denetimi ve yaptırımlarıysa Bakanlığımız tarafından titizlikle yürütülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere bu önemli adımın atılmasında ve aile dostu şehirleri hayata geçirmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin fethi: 1085 yılından itibaren Türk hakimiyetine geçti
Kayseri’nin fethi: 1085 yılından itibaren Türk hakimiyetine geçti
Hacı Şükrü Baktır AİHL'den İngilizce Eğitimde Sınırları Aşan Hamle
Hacı Şükrü Baktır AİHL’den İngilizce Eğitimde Sınırları Aşan Hamle
Meteoroloji Kavşağı 29 Ekim'e Tamam: Kartal Kavşağı Eli Kulağında
Meteoroloji Kavşağı 29 Ekim'e Tamam: Kartal Kavşağı Eli Kulağında
Erciyes'te Göksel Şölen
Erciyes'te Göksel Şölen
Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi Açıldı
Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi Açıldı
Bünyan'da CHP delege seçimlerini kırmızı liste kazandı
Bünyan’da CHP delege seçimlerini kırmızı liste kazandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!