150 kişi kapasiteli 12 adet yeni otobüs Kayseri'ye kazandırıldı

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen tanıtım ve teslim törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bu şehir binlerce yıldır yaşıyor. Şehirlerin hayatında iyi günler olur kötü günler olur. Bunu zaman içerisinde Kayseri de hep yaşamıştır. Ama şu bir gerçek ki şehirler canlı organizmalar onlarda yaşıyorlar. Onları sadece taşla topraktan ibaret bir yapı gibi görürsek işte o zaman aldanmış oluruz. Onların da bir ruhu var onlar da bakım istiyor, onarım istiyor. Eğer siz zamanın ruhunu okuyamazsanız şehrinize sahip çıkıp şehirlerinizi geleceğe taşıyamazsanız çevredeki şehirlerin altında kalıp ezilirsiniz ve şehir yavaş yavaş küçülür geriye doğru gider” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ HER GEÇEN GÜN DAHA RAHAT YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR HALİNE GELİYOR’

Kayseri’de birçok proje yapıldığını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Vatandaşımızın daha rahat toplu ulaşım sağlayabilmesini sağlayan büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kayseri her geçen gün daha rahat yaşanabilir bir şehir haline geliyor. Malum 2019 yılında ve sonrasında pandemiyle beraber toplu taşımanın psikolojisi değişti. Her birimiz sosyal mesafeyi korumak adına otobüslere daha az ve mesafeli binmeyi tavsiye ettik. Şimdi sağlığımıza, karşımızdakinin hukukuna dikkat ederek toplu taşıma araçlarını daha fazla kullanmamız hem yakıt hem tasarruf hem de trafiğin yoğunlaşmaması açısından daha uygun olacak. Birçok işler yapıldı ama bugün burada bu sarı renkli otobüslerimizin Kayseri’ye kazandırılmış olmasını ön planda tutmamız gerekiyor. Kayserili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

‘TAŞIMA ARAÇLARIYLA İLGİLİ HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da,”16 ilçe belediye başkanı kardeşimle beraber dayanışma içerisinde sizlerin konforunu arttırmak bizim için çok önemli. Yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşan 2021-2022 itibariyle yatırımda 30 büyükşehir içerisinde en çok pay ayıran bir şehrin hizmetkarı olmak, bu çalışmalarımızla bizi destekleyen başta sayın Cumhurbaşkanımız, sayın bakanlarımız, değerli genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Ulaşımla ilgili gerek alt yapı itibariyle bu çalışmaları yaparken taşıma araçlarıyla ilgili de hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Her gün 600 bin yolcu taşıyoruz. 12 tane körüklü otobüsümüz; her biri 150 kişi taşıyabilen hem çevreciliğiyle hem engelli dostu anlayışıyla, konforuyla, ergonomik yapısıyla Kayserimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’İN YENİ OTOBÜSLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 adet 18 metrelik otobüs teslim alınarak filoya dâhil edildi. 141 ve 155 yolcu kapasiteli, engelli dostu, alçak tabanlı, iç ve dış kamera sistemi ile güvenli yolculuk, Yolcu Bilgilendirme Sistemi, teknolojik donanımlar ve klima sistemi ile yolcu konforunu artıracak olan yüksek kapasiteli araçlar, resmî işlemler tamamlandıktan sonra yolculara hizmet vermeye başlayacak.