1.500 Çiftçinin Toprak Analizi Talas Belediyesi'nden

Tarım ve hayvancılığa dair uygulamalarıyla dikkat çeken ve sağladığı katkılarla üreticinin önünü açan Talas Belediyesi, şimdi de kırsal mahallelerde çiftçilik yapan 1.500 üreticiye toprak analizi desteği vermeye başladı.

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  • 30.05.2023 12:48
  • Güncelleme: 30.05.2023 12:52
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1.500 Çiftçinin Toprak Analizi Talas Belediyesi'nden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarım ve hayvancılığa dair uygulamalarıyla dikkat çeken ve sağladığı katkılarla üreticinin önünü açan Talas Belediyesi, şimdi de kırsal mahallelerde çiftçilik yapan 1.500 üreticiye toprak analizi desteği vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan ve 10 dekar veya üzeri tarlaya sahip çiftçilere destek olan Talas Belediyesi, üreticilerin toprak analizi yaptırarak daha verimli ürün elde etmelerini sağlamayı hedefliyor. Uygulama çerçevesinde 1.500 çiftçiye destek olmayı planlayan Talas Belediyesi, toprak analiz ücretinin yarısını karşılayarak, üreticinin yükünü azaltıyor. Tarımdaki üretimin ve verimin artırılması hedeflenen uygulama çerçevesinde toprak analizi yaptırmak isteyen çiftçilerin tarlalarına gidilerek numune alınıyor. Özel torbalara konulan numune daha sonra laboratuvara ulaştırılıyor. Burada belirli işlemlerden geçen toprak örnekleri değerlendirilerek sonuçları raporlanıyor. Gübre kullanımını azaltmak ve çiftçiyi gereksiz maliyetten kurtarmak için başlatılan uygulama çerçevesinde alınan numunelerde toprağın yapısı ve organik madde miktarı başta olmak üzere çeşitli analizler yapılıyor. Çıkan rapora göre toprağın hangi minerallere ihtiyaç duyduğu, hangi tip gübre kullanılması gerektiği ve ürün yetiştirme potansiyeli konusunda çiftçiler bilgilendiriliyor. Analizin sonuçlanmasının ardından o tarladan hangi ürünlerin yetişebileceği ve verimliliği öngörülüyor. Böylelikle bilinçli tarım yapılarak üretim ve kalite artırılmış oluyor.

Başlatılan uygulama çerçevesinde tarlasından ilk örneğin alındığı çiftçi Naci Zengin, Talas Belediyesi’nin verdiği yüzde 50 hibeli tohum desteğinden de yararlandığını belirterek; "30 dönüm aspir ekildi. Toprak analiziyle ilgili biz şimdiye kadar işin açığı böyle bir işlem yaptırmadık. Bu uygulamanın faydalı olacağını düşünüyorum. Talas Belediyemize bu desteğinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Tarım ve hayvancılık konularında yapılan destekler bünyesindeki toprak analiz ücretinin yarısı Talas Belediyesi diğer yarısı ise çiftçi tarafından karşılanıyor.

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İHA

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