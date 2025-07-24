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  • 1500 Klimaya Büyükşehir'in Teknik Ekibi Bakım Yaptı: 15 Milyon Lira Tasarruf

1500 Klimaya Büyükşehir'in Teknik Ekibi Bakım Yaptı: 15 Milyon Lira Tasarruf

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 1500'e yakın soğutma ve ısıtma cihazının bakım ve onarımını kendi teknik personeliyle gerçekleştirerek belediye bütçesine yaklaşık 15 milyon TL katkı sağladı. Yaz aylarında kesintisiz hizmet anlayışıyla 7/24 görev başında olan ekipler, vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak için özveriyle çalışıyor.

1500 Klimaya Büyükşehir'in Teknik Ekibi Bakım Yaptı: 15 Milyon Lira Tasarruf

Büyükşehir Belediyesi, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye bünyesindeki tüm birim ve tesislerde bulunan yaklaşık 1500 soğutma ve ısıtma cihazının bakımını kendi personeliyle gerçekleştiriyor.

Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyemize bağlı tesislerimiz ve belediyemiz bünyesinde bulunan birimlerimizin 1500’e yakın soğutma, ısıtma cihazımızın bakım, onarımı teknik personelimiz tarafından yapılıyor. Bu bakım ve onarımdan Büyükşehir Belediyesi’ne katkımız 15 milyon TL civarındadır. Personelimiz haftalık, aylık ve yıllık periyotlarla tüm cihazların kapsamlı bakımını düzenli şekilde sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Kılıç, yaz aylarında artan sıcaklara karşı vatandaşlara daha konforlu bir ortam sunabilmek amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirterek, sosyal yaşam merkezlerinden hizmet binalarına kadar her alanda aralıksız çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin kendi personeliyle yürüttüğü bu özverili çalışmalar, hem hizmet kalitesini arttırıyor hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Haber Merkezi

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