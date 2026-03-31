'152 ülkeye 319 milyon 54 bin dolar ihracat yaptık'

TÜİK verilerine göre 2026 yılı Şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Şubat ayında 319 milyon 54 bin 873 dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,99 oranında artış yaşanmıştır. İthalatımız ise 145 milyon 885 bin 574 dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 1,97 artış gerçekleşmiştir. 152 ülkeye Şubat ayında ihracat gerçekleştirdik.“ diye konuştu.

2026 yılının ilk iki ayına dair verileri de değerlendiren Gülsoy, “Yılın ilk iki ayını kapsayan toplam ihracat rakamımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,85 artarak 610 milyon 871 bin 528 dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ithalat rakamlarımız ise yüzde 10,19 oranında azalarak 275 milyon 417 bin 834 dolar seviyesine gerilemiştir. Bu veriler, şehrimizin üretim ve ihracat odaklı büyüme kararlılığını sürdürmektedir” dedi.

Kayseri olarak Şubat ayında dünya genelinde 152 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerini ifade eden Gülsoy, “En çok ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımız; Almanya, Avusturya, İtalya, Polonya, Fransa, ABD, Irak, Birleşik Krallık, Romanya ve Hollanda olarak sıralanmıştır” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde artış yaşanırken; Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Çimento Cam Seramik sektöründe azalış yaşanmıştır“ dedi.

Küresel piyasalarda yaşanan sıcak gelişmelerin ihracat üzerindeki baskısına dikkat çeken Başkan Gülsoy,”Özellikle Orta Doğu’da ABD, İsrail ve sınır komşumuz İran arasında patlak veren savaşın insani dramın yanı sıra dünya ekonomisini büyük bir belirsizliğe sürüklediğini ifade etti.

Gülsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünya enerji ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nın kapatılmış olması, küresel petrol arzının beşte birini tehlikeye atmıştır. Günlük 20 milyon varile yakın ham petrol geçişinin sağlandığı bu stratejik noktanın devre dışı kalması; petrol ve gaz fiyatlarında ani artışları beraberinde getirmiş, başta Asya ülkeleri olmak üzere tüm dünya sanayisini maliyet baskısı altına almıştır. Savaş risk primlerinin yükselmesi, nakliye ve sigorta maliyetlerindeki artışlar, maalesef tedarik zincirlerinde derin bozulmalara yol açmaktadır.”

"İhracatçımızın Rekabet Gücü Desteklenmelidir"

Böylesi bir konjonktürde pazar çeşitliliğinin ve maliyet yönetiminin hayati önem taşıdığını vurgulayan Gülsoy, "Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için üretim ve ihracat her zaman önceliğimiz olmalıdır. Mevcut destekleri kıymetli bulmakla birlikte, böylesi zorlu bir küresel ortamda ihracatçımızın rekabet gücünü koruyacak adımların daha da büyütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belirsizlik dönemlerinde iş dünyasının görevi; güven üretmek ve istikrarı korumaktır." dedi.

"Kayseri Sanayisi Her Türlü Krizi Aşacak Güçtedir"

Türkiye’nin daha önce bölgede yaşanan pek çok krizi, pandemiyi ve deprem felaketini direnciyle atlattığını hatırlatan Başkan Gülsoy, "Kayseri sanayisi; güçlü üretim altyapısı ve değişime hızla uyum sağlayan girişimci ruhuyla bu zorlu dönemi de aşacak güçtedir. Biz bölgemizde her zaman istikrardan yanayız. Masum insanların zarar görmediği, dünyada yeniden güvenin tesis edildiği bir barış ortamının bir an önce kurulmasını diliyoruz. Tüm risklere rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam eden ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.