155 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda çeşitli suçlardan 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.H. yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 6 ay süre ile yürütülen saha çalışmaları sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese operasyon gerçekleştirildi. Hakkında çok sayıda hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 2023 yılından itibaren aranan ve toplamda 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.H. (29) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.