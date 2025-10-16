158 öğrenciye trafik bilinci eğitimi

Kayseri’de Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Bünyan Yeni Süksün İlkokulu ve Ortaokulu ile Muzaffer Oflaz İlkokulu ve Ortaokulunda toplamda 158 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak amacıyla, “Karşıdan Karşıya Geçme Kuralları”, “Işık Kuralları”, “Emniyet Kemerinin Önemi”, “Karayolu Üzerinde Yayaların Doğru Hareket Tarzı, Yaya ve Okul Geçidi Kullanımının Önemi”, “Fermuar Tekniği ile Yol Verme ve Diğer Genel Trafik Kuralları” ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.