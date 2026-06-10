158 Yıllık İyilik Çınarı, Talas'ta Kök Salıyor

TALAS’TAN İYİLİK HAREKETİNE KALICI KATKI

Türk Kızılay’ın afet ve insani yardım faaliyetlerini daha etkin şekilde sürdürebilmesi amacıyla inşa edilen hizmet binası, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından önemli bir merkez olarak görev üstlendi. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kızılay’ın güçlü altyapı ve donanımla desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, Talas’a her an yardıma hazır modern bir Kızılay merkezi kazandırmak istediklerini ifade etmişti.

“İYİLİĞİN KURUMSALLAŞMIŞ HALİ”

Türk milletinin dayanışma ruhunu temsil eden Kızılay’ın köklü geçmişine vurgu yapan Başkan Mustafa Yalçın, çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalarda Kızılay’ın yalnızca bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda toplumun vicdanını temsil eden büyük bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, böylesine önemli bir kurumun Talas’ta güçlü bir hizmet altyapısına kavuşmasının gurur verici olduğunu kaydetti.

158 YILLIK MERHAMET MİRASINA YENİ NESİL DESTEK

Osmanlı döneminde “Hilal-i Ahmer” adıyla başlayan ve bugün dünyanın en saygın insani yardım kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, 158 yıllık tarihinde milyonlarca insana umut oldu. Talas Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan modern hizmet binası da bu büyük iyilik zincirinin önemli halkalarından biri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Türk Kızılay’ın 158. kuruluş yıl dönümünde, insanlığın hizmetine adanmış bu köklü kurumun geçmişten bugüne taşıdığı merhamet ve dayanışma ruhu bir kez daha takdirle anılırken, Talas Belediyesi’nin bu anlamlı hizmete sunduğu katkı da örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak öne çıkıyor.