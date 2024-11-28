159 kavşakta 400 kamera ile karla mücadele

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehri daha güvenli ve verimli hale getirmeyi hedefleyen ‘Trafik Kontrol Merkezi’ projesiyle kış aylarında da karla mücadelede önemli bir destek sağlıyor. 159 kavşakta yer alan 400’ün üzerinde kamera ile trafik akışı izlenirken, karla mücadele sırasında da meydana gelebilecek olumsuz durumlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi sağlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Kontrol Merkezi, 159 akıllı sinyalize kavşak, 1600 sensör, 6 değişken mesaj sistemi, 400’ün üzerinde kamera ile vatandaşlara 7 gün 24 saat üç vardiya 30 personel ile hizmet veriyor. Bu proje ile birlikte sabah ve akşam saatlerinde taşıt trafiğinin en üst seviyeye çıktığı pik saatlerde trafik sinyalizasyon sistemine direkt müdahale edilebiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Trafik Kontrol Merkezi’nin özellikle kış şartlarında da şehri izleyip anlık müdahale imkânı sunduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, kent genelindeki karla mücadele çalışmalarını daha etkili bir şekilde yürütmek için bu akıllı sistemin büyük bir kolaylık sağladığını belirterek, “İçinde bulunduğumuz kış sezonunda karla mücadele faaliyetleri kapsamında da tüm ana arterler ve kavşaklarımızda karla mücadele konusunda ilgili birimlerimiz koordinasyonunda destek sağlamaktadır” dedi. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Abdurrahim Tanşu ise 159 akıllı kavşakta 370 kamera ile ilgili birimlerle koordinasyonu sağladıklarını belirterek, şunları söyledi;

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı olarak, kent genelinde 159 akıllı kavşakta 1600’ün üzerinde sensör ile trafik akışının verimli ve güvenli şekilde devam etmesini sağlamakla yükümlüyüz. İçinde bulunduğumuz kış aylarında karla mücadele sürecinin verimli şekilde yürütülebilmesi için emniyet birimleri, kara yolları ve ilgili daire başkanlıklarımız ile koordinasyonun sağlıklı şekilde yürütülmesi adına gayret ediyoruz. 400’ün üzerinde kameradan trafik kontrol merkezine ulaşan görüntüler aracılığıyla ilgili birimlerimizle koordinasyonumuzu sağlamaktayız.”

7 gün 24 saat görev başında olduklarının altını çizen Tanşu, “Hemşehrilerimizin güvenli seyahat edebilmeleri adına Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri olarak 7/24 görevimizin başındayız. Kış sürecinde tüm hemşehrilerimize kazasız yolculuklar dileriz” dedi. Büyükşehir’in yenilikçi projesi sayesinde, Kayseri’nin kış aylarında karla mücadele ve trafik güvenliği daha verimli bir şekilde sağlanmış oluyor.