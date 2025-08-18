16 Adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 6 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 710 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı, bu şahıslardan 2’si tutuklandı. 1 adet çalıntı oto ile birlikte, hırsızlık malı olan 250 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 226 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 106 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 135 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 42 şahıs ile birlikte toplam 283 şahıs yakalandı, 75 şahıs adli makamlarca tutuklandı.