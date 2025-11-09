16 bin 400 kanser hastası İmmünoterapi'den faydalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanserle mücadele eden vatandaşların tedaviye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Işıkhan: “Kanserle savaşan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Geçtiğimiz Temmuz ayında; tedavi sürecinde vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan şimdiye kadar 16 bin 400 vatandaşımız faydalandı. Bugün itibarıyla 889’u kanser ilacı olmak üzere toplam 8 bin 715 ilaç geri ödeme kapsamımızda yer alıyor. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.