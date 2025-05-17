16 özel çocuğa doğum günü etkinliği

Engelliler Haftası kapsamında Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nde 16 özel çocuğa doğum günü etkinliği düzenledi.

16 özel çocuğa doğum günü etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi’nde 16 özel çocuğa yönelik düzenlenen etiklikle doğum günleri kutlandı.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, 16 özel çocuğun doğum gününü kutladıklarını belirterek, “Bugün burada 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi’mizden hizmet vermiş olduğumuz, Nisan ve Mayıs aylarında doğan 16 çocuğumuz için doğum günü etkinliği gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi’nin zihinsel engelli çocukları bulunan aileler için güvenli bir ortam olduğuna dikkat çeken Karcıoğlu, “Burada özellikle 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli çocuklarımıza görsel eğitim odamızda eğitimler veriyoruz, oyun odasında oynatıyoruz, günlük yaşam becerilerini arttırmaya yönelik bu çocuklarımıza bir yerde ana kucağı oluyoruz. Bu çocuklarımıza zaman zaman etkinlikler düzenleyerek onların sosyalleşmesi, neşeli bir ortamda vakit geçirmeleri için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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