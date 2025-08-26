  • Haberler
16 yaşındaki çocuktan çıkan suç aletleri şaşırttı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan müşterek çalışmalar neticesinde E.Y.(16) isimli suça sürüklenen çocuk yakalandı,

ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı fişek, 1 adet pala ve 1 adet 33 cm uzunluğunda bıçak ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye esnasında sosyal medya üzerinden suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen şahsın yakalanmasına yönelik Çocuk Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; E.Y.(16) isimli suça sürüklenen çocuk yakalandı, ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı fişek,1 adet pala ve 1 adet 33 cm uzunluğunda bıçak ele geçirildi ve gerekli adli işlemler başlatıldı.

