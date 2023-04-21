16 yaşındaki gence işkence yapıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

Sivas’ta bir grup genç, 16 yaşındaki gence işkence yaparak, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Gencin ve ailesinin şikayeti üzerine ifadeleri alınan şahıslar serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Çongar köyünde yaşandı. İddiaya göre, bayram tatili için Kayseri’den Çongar köyündeki amcası Emrah Polat’ın yanına giden 16 yaşındaki E.P. ile komşu gençler arasında küfürleşme yaşandı. İ.H., K.B.E., B.B.E, A.A. ve M.A., E.P.’yi alıkoyup köy dışındaki tenha bir alana götürdü. Genci burada öldüresiye darp eden ve iddiaya göre şikayetçi olmaması için ölümle tehdit eden grup, o anları cep telefonuyla kaydetti. İki gün yaşadığı olayı gizleyen E.P., işkence gördüğü anlara ait cep telefonu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşılınca jandarmaya giderek şikayette bulundu. İfadeleri alınıp serbest bırakılan saldırganlar ise, sosyal medya hesaplarından görüntüleri sildi.

“Orada öldürseler bulamazdık”

Yaşadıkları olay kadar saldırganların serbest bırakılmasına da üzülen aile duruma tepki gösterdi. E.P.’nin babaannesi Ayşe Polat, “Torunum Kayseri’de yaşıyor. Köye gelir gelmez kuzeniyle evlerine giderken çete gibi 5-6 kişi toplanıp dağa doğru götürüyorlar. Orada torunumu iki kişi yorulana kadar dövüyorlar. Torunum orada ölse haberimiz olmazdı. Evin tek çocuğu, babası telefonda ağlıyor. Videoyu görenler ağlıyor. Sosyal medyada paylaşmışlar. Görenler dayanamayıp ağlıyor. Komşular ’Neden bir şey yapmıyorsunuz?’ diyorlar. Jandarmaya şikayetçi olduk, döven çocukların babası karakola gidip ’İyi oldu, hak etmiş’ demiş. Öyle diyene kadar kendi çocuğunu dövsün. Bugün bizimkinin başına gelen yarın başkasının başına gelir. Çocuk böyle alıştırılmaz” dedi.

Amca Emrah Polat, “Çocuğu götürüp dövmüşler. Bir çocuğa bunlar yapılmaz. Babası çıkıp kendi iki tokat vursa biz yine bir şey demezdik. Bizim çocuğumuz sahipsiz değil, ben her zaman arkasındayım. Şikayetçi olduk fakat 1 haftadır ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyorlar. Henüz bir şey yapılmadı” dedi.

16 yaşındaki E.P. ise yaşadıklarını anlatarak, “Ben bayram ziyareti için köyüme gelmiştim. Kuzenimle beraber eve gelirken 5-6 kişi önümüzü kesti. Yanlarındaki köpeği üstümüze saldırttılar. Daha sonra hiç kimsenin olmadığı sessiz bir yere götürüp dövmeye başladılar. Sonra videoya aldılar ve 2 kişi yüzük ve demir ayakkabılarla vurdular. İyice yorulduktan sonra beni bıraktılar. ’Kimseye söyleme, yoksa seni öldürürüz’ dediler. 2 gün sonra jandarmaya söyledim. Döven kişinin babası da tokat attı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlar. Şu an herkeste video var. Şu an videoları kaldırmışlar. Anneme küfür ettiler, ben yine bir şey diyemedim” diye konuştu.